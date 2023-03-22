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  4. Merak ediliyordu! Binali Yıldırım son dakika başvurusunu yaptı

Merak ediliyordu! Binali Yıldırım son dakika başvurusunu yaptı

22.03.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular sona ererken, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dosyasını son dakika teslim etti ve yeniden İzmir’den aday adayı oldu.

Merak ediliyordu! Binali Yıldırım son dakika başvurusunu yaptı

AK Parti’de milletvekili aday adayları başvurularını tamamladı. En çok merak edilen isimlerden biri olan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’dan ise son dakika hamlesi geldi. Binali Yıldırım, başvuru süresinin bitimine az bir zaman kala dosyasını teslim ederek yeniden İzmir’den aday adayı oldu. Yine 3 dönem kuralına takılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da İzmir’den tekrar başvuru yapmıştı. 3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Öte yandan, İzmir’den 202 ismin AK Parti’den aday adaylığı için başvuru yaptığı öğrenildi. (İHA)

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Binali Yıldırım

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