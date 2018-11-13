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Meral Akşener Ankara karşılığında, İstanbul ve İzmir’de CHP'yi destekleyecek!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 07:08 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan il il rapor alıyor, muhalefet ittifakı zorluyor" başlıklı yazısında yerel seçime ilişkin başkentte konuşulan kulis bilgilerini aktardı. CHP ile İYİ Parti arasında 'arka kapı diplomasisi' yürütüldüğünü belirten Selvi, ittifaka Saadet Partisi'nin de eklenebileceğini iddia etti.

İYİ Parti ile CHP ittifakının belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde etkili olacağını yazan Selvi, "CHP’nin aday çıkaracağı yerlerde İYİ Parti seçmeninin oy vereceği profil öne çıkacak, İYİ Parti’nin aday çıkardığı yerlerde ise CHP seçmenine sempatik gelecek isimler tercih edilecek" dedi.

Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin İstanbul’da ittifak yaparlarsa Muharrem İnce’nin değil, İYİ Partililerin de oy verebileceği İlhan Kesici ya da Ekrem İmamoğlu’nun şansı artabilir. Meral Akşener sonunda kameralar önünde de çağrısını yaptı. Akşener, Ankara’da Mansur Yavaş’ı istiyor. Kılıçdaroğlu kabul ederse Akşener Ankara’yı alma karşılığında İstanbul ve İzmir’de CHP adayına destek verecek. CHP ile İYİ Parti’nin 6-8 ilde ittifak kurabileceği söyleniyor" (Yazının devamını okumak için tıklayınız)

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Meral Akşener İYİ parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim seçim 2019 Ankara istanbul izmir

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