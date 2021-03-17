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Meral Akşener'den 'Andımız' tepkisi

17.03.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Meral Akşener'den 'Andımız' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Andımız tartışmasıyla ilgili olarak, "Aslında buna çok da şaşırmıyoruz. Çünkü onları anlayabiliyoruz. Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette andımızı yasaklamak ister" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Akşener, Andımız tartışmasıyla ilgili olarak, "Bu ülkede, Mustafa Kemallere idam fermanı yazanlar oldu. Bu ülkede, milletin meclisinin üzerine ordu gönderenler oldu. Bu ülkede, milletine terörist diyenler oldu. Bu ülkede, Andımızı yasaklayanlar oldu. Aslında buna çok da şaşırmıyoruz. Çünkü onları anlayabiliyoruz. Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette andımızı yasaklamak ister" dedi.

Akşener, şöyle devam etti:

"Küçüklerini korumak yerine, onlara göz dikenler, elbette Andımız okunmasın ister. Oy hesabı dışında, büyüklerini sayıdan saymanlar, yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar, elbette Andımız duyulmasın ister. Yandaşını milletinden çok sevenler, yükselme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler, elbette Andımız bilinmesin ister.

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‘Büyük Atatürk’ dendiğinde, kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine, çalıp, çırpanlar, elbette Andımız hatırlanmasın ister. En önemlisi de, Türk demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler, son bağımsız Türk devletini, uçuruma sürükleyenler, elbette Andımız'ın son cümlesinde şaşkına döner! Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız.

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Türk Devleti hala burada. Cumhuriyet hala burada. Çünkü bu topraklarda, milletini ve memleketini özünden çok sevenler, kendilerini ve koltuklarını, özünden çok sevenlere karşı her defasında galip gelmiştir. Her zaman da galip gelecektir."

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Meral Akşener İYİ Parti

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