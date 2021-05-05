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Meral Akşener'den Bakan Koca'ya sert tepki: Yazıklar olsun

05.05.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Çin'den aşı gelecekti, nerede?' diye soranlar dün, Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı" sözlerine tepki gösterdi.

Meral Akşener'den Bakan Koca'ya sert tepki: Yazıklar olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bugün 'Çin'den aşı gelecekti, nerede?' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin" sözlerine tepki gösterdi.

Akşener, "Yazıklar olsun bu arkadaşa, Sayın Koca'ya. Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak, Uygurlar, o Müslüman Türk kadınları, kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor, soykırıma. Aramızdaki hassas konuları kaşımakmış... Yazıklar olsun bu arkadaşlara, yazıklar olsun. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

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Akşener, "Çin'den aşı gelecekti diye soranlara cevaplarını vermiş. Biz sadece Çin'den aşı gelecekti diye sormuyoruz. Biz BioNTech al dedik, Rusya'dan al dedik, Çin'den al dedik. Bakın Uygurlarla ilgili Bütün hassasiyetlerimizi her daim her dakika her saniye ortaya koymaya devam edeceğiz. Ama öbür taraftan vereceksin parasını alacaksın aşını. Dolayısıyla Çin'den parasını ver aşısını al ama çeşitlendir dedik. Şimdi Çin'le aralarında ne olduğunu bilmiyorum, hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz dış politikayla alakalı ne Meclis biliyor ne siyasi partilerin genel başkanları biliyor. Dış politikayla ilgili hiçbir şeyden haberimiz yoktur. Şahsım diplomasisi devam ediyor. Şimdi bu arkadaş büyük hatanın ötesinde çok çirkin bir şey bu. Körle yatan şaşı kalkarmış. Sayın Erdoğan'a burada bir çiçek atma var" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener Fahrettin Koca İYİ Parti Sağlık Bakanı

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