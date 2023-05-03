HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener'den Bursa'da dikkat çeken sözler! 'Bizi Gabar'a gömecekti! Mezar kazarken petrol bulmuş'

Meral Akşener'den Bursa'da dikkat çeken sözler! 'Bizi Gabar'a gömecekti! Mezar kazarken petrol bulmuş'

03.05.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener konuşmasında "Sayın Erdoğan; Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar'a gömecekti, mezar kazarken petrol bulmuş." ifadelerini kullandı. Öte yandan Akşener açıklamalarında Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş'e de değindi.

Meral Akşener'den Bursa'da dikkat çeken sözler! 'Bizi Gabar'a gömecekti! Mezar kazarken petrol bulmuş'

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasiler mitinglerine devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener de Bursa'da vatandaşlara seslendi. Akşener'in yaptığı konuşmadaki 'Gabar' detayı dikkat çekti.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Muhsin Başkan'ın da kanı yerde kaldı. Ne oldu bitti kapatıldı geçti gitti. Muhsin Başkan içimizde bir yaradır. Sinan Ateş de çok taze bir yaradır.

Sinan Ateş'in evine gittim. Milletvekili görünüşlü bir muhterem, Sinan Ateş'in arkadaşlarına, bu işin peşine düşenlere diyormuş; 15 Mayıs sabahı artık Bulgaristan'a kaçarsınız. Dervişin fikri neyse zikri odur. Sen Bulgaristan'a kaçmayı mı düşünüyorsun muhterem? Kaçamayacaksın.

Şimdi hepsi kafayı sıyırdı. Sayın Erdoğan; Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar'a gömüyordu, mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe sebep olmuşuz, vesile olmuşuz. Gabar'da mezar kazdılar petrol çıkmış. Cudi ve Gabar'a gömecekti muhterem, şimdi herhalde Cudi'de de başlayacak kazma, inşallah orada da petrol, doğal gaz bir şey bulur mezar kazma esnasında, Türkiye kazanır. Böyle cumhurbaşkanı olamaz.

Türkiye sanki savaşa gidiyor! Ya seçime gidiyoruz seçime... Kovulan doktorlar için öğretmenler için KPSS mağdurları için ne yapacağımızı söylememiz gerekirken Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz, hadi oradan be! Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir?

akkk

Cumhurbaşkanı bu ülkede her vatandaştan sorumludur. Kadına sürtük diyemez. Çiftçiye hain diyemez. Domates yetiştiricisine terörist diyemez.

Bir arkadaş var kafayı erkeklerin birbiriyle evliliğine takmış. Sonra ileriye gitti, uçtu uçtu, erkeklerle hayvanlar dedi. Şimdi asayişten sorumlu olması gereken muhteremin kafayı taktığı yerler. Bütün psikiyatrları bu muhteremin muayenesini yapmalarını, bu konuda görev almalarını rica ediyorum.

"100 BİN ÖĞRETMEN TAYİN EDECEĞİZ"

Hemen 1 ay içerisinde 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Biz bunu söylüyoruz, sen ne yapacaksın kardeşim? Arkasından 150 bin öğretmen tayini daha yapacağız. Bütün köylerde yaş ortalaması 50 ile 55 arası. Gençlerin köylerine dönüp tarım üretimi yapmaları için bu genç arkadaşların tümünün SSK ya da Bağ-Kur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz.

ggg

"SIĞINMACILARI GERİ GÖNDERECEĞİZ"

Ev kadınlarımıza ve 18-26 arasındaki gençlerimize 2500 lira maaş bağlayacağız. Türkiye'nin en önemli Suriyeli nüfusuna sahip Bursa. 7 trilyon dolar sınırdaşlarımızla ticaret anlaşmamız vardı. Biz Suriye ile niye kavga ettik? Bilginiz var mı? Karşılığı 10 milyon Suriyeli... Miktarını da kimse bilmiyor, diyelim 8 milyon. Beşar Esad yerinde duruyor. Bu işten zararımız ne oldu. İktidara gelir gelmez sığınmacıları geri göndereceğiz.

Hani Mansur Bey aday olduğu zaman dediler ya, Mansur Bey seçildiği dakikadan itibaren su saatlerine PKK'lılar bakacakmış... Bunların hiçbiri olmadı ve tertemiz evlat işe girdiler.

"Bütün Türkiye duysun" diyerek açıkladı! "Bütün Türkiye duysun" diyerek açıkladı!

Bir tane jeliboncu var. Bu adam niye dinozora takık. Ankapark diye bir yer yapmış, her yer dinozor. Harcadığı para 16 milyar lira. 3 kişinin cebine girmiş. Bursa'da da neler olduğunu biliyorsunuz. 16 milyar lira ile Ankara'da ya da Bursa'da neler yapılabilirdi? Gençlerin Türkiye genelinde KYK borçlarının tümü ödenebilirdi, fabrika, yurt yapılabilirdi, istihdam sağlanabilirdi. Üniversite mezunlarının iş bulmalarına öncülük edeceğiz.

Ben PKK'lıysam tutuklayın. O şerefli polisleri bana niye tahsis ediyorsunuz. Her yüzünde böyle bir manyaklık, ruh hastalığı olabilir mi? Bu arkadaşlar diyor ki bu PKK'lı. Hadi oradan be. Benim sağ elimde Gaffar Okkan'ın katilleri yok.

Eskiden üzülüyordum artık üzülmüyorum. 14 Mayıs akşamı emekliye sevk ediliyor. 3 Mayıs Türkçüler Bayramımız kutlu olsun, Allah seneye de eriştirsin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! İki terörist böyle teslim oldu...MSB paylaştı! İki terörist böyle teslim oldu...
CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia!CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia!
Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldıMezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı
Anahtar Kelimeler:
seçim Bursa Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

14 aylık kabızlık şikayetiyle hastaneye gidince ortaya çıktı... Sebebi şoke etti!

14 aylık kabızlık şikayetiyle hastaneye gidince ortaya çıktı... Sebebi şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.