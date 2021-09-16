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Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Tek adayla girilmeli

16.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla gidilmesi gerektiğini söyledi.

Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Tek adayla girilmeli

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili gündem, siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

MUHARREM İNCE: MUHALEFETİN AYRI ADAYLARI OLMALI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Bence Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalılar, Muharrem İnce ayrı aday olmalı, HDP aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur. Ama bu adaylar seçim ikinci tura kalırsa kim ikinciyse onu desteklemek üzere söz vermeli" çıkışı dikkat çekti.

İnce'nin "tek aday olmamalı" çıkışı sonra bir açıklama da İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

MERAL AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla gidilmesi gerektiğini söyledi.

Zeyrek'in aktardığına göre Akşener, adaylık için ismi geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını ifade etti.

İnce: Şimdilik ittifak niyetimiz yok, muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimine birden çok adayla girmeliİnce: Şimdilik ittifak niyetimiz yok, muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimine birden çok adayla girmeli

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak, "Ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Meral Akşener İYİ Parti
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