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Meral Akşener'den dikkat çeken 'Avrupa' hamlesi! Mektup gönderildi

11.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilirken başbakanlık makamına talip olduğunu dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken söylemleri ve hamleleriyle siyasetin gündemindeki yerini üst sıralarda koruyor. Akşener yeni adımıyla Avrupa'ya açılıyor. Bunun için yurt dışındaki Türk kültür derneklerine mektup gönderdi.

Meral Akşener'den dikkat çeken 'Avrupa' hamlesi! Mektup gönderildi

İYİ Parti, Avrupa'daki Türklerin sorunlarını dinleyip gündeme getirmek için harekete geçti. Akşener, partisiyle birlikte Avrupa ziyaretine hazırlanıyor. Partinin Avrupa ziyaretinin takvimine göre önce Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı Avrupa'yı ziyaret edecek, daha sonra Akşener de yurt dışındaki Türklerle buluşacak.

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"SİZDEN ÖĞRENDİKLERİMİZİ GÜNDEME TAŞIYACAĞIZ"

Mektupta İYİ Parti'nin kuruluş amacını ve esnafın sorunlarını tespit etmek için gerçekleştirdiği ziyaretleri anlatan Akşener, şunları yazdı:

"İşte bu kutlu yolda sizler de yurt dışında yaşayan Türkler olarak bizim için çok kıymetlisiniz. Sizin de sesinizi, dertlerinizi ve taleplerinizi duymak ve duyurmak bizim için çok önemli. Bu bağlamda ilk olarak Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı birimimiz sizleri ziyaret ederek yaşadığınız ülkede karşılaştığınız sorunları, görüş ve önerilerinizi dinleyecek. Sizden öğrendiklerimizi de yurt içinde ve yurt dışında siyaset gündemine taşıyacağız. Akabinde de İYİ Parti Genel Başkanı olarak sizlerle buluşacağım."

"TÜRKİYE'DE YAPTIĞINI AVRUPA'DA YAPACAK"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Uz, AA muhabirine, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geleceklerini söyledi.

Uz, görüşmelerde gurbetçilerin sıkıntı ve beklentilerini belirleyeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hem insanlarımızı demokrasiye çağırmak ve sandıkta oy kullanma oranını yükseltmek hem de onların dertleri, sıkıntıları ve beklentilerini gündeme taşımak, bunları TBMM'de İYİ Parti kanalıyla duyurmaya çalışmak için orada olacağız. Bu anlamda ilk adım olarak Genel Başkanı'mız Avrupa'daki Türk derneklerine verilmek üzere ortak bir mektup kaleme aldı."

Ziyaretler sonrası raporlar hazırlayacaklarını dile getiren Uz, "Raporlamamız bittiğinde Genel Başkanı'mız bizzat Avrupa'ya giderek Türkiye'de yaptığını Avrupa'da yapacak ve vatandaşla buluşacak." dedi.

(AA)

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Meral Akşener İYİ Parti

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