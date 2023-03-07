Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması! 'Saat 02.15'te geldiler'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın 12'inci toplantısı sonrasında ne noter ne de kumar masasında olmayacaklarını ifade etmişti. Bu sözlerin ardından bir anda siyasetin gündemi değişmişti. Akşener'in söylediği sözler 'masa dağıldı' yorumlarına yol açarken, yapılan görüşmeler sonrasında Akşener, pazartesi günkü toplantıya katılmıştı. Akşener o süreçte yaşananları ve İmamoğlu ile Yavaş'ın kendisine yaptığı ziyareti anlattı.

"Saat 02.15'te her iki belediye başkanı geldi" diyen Akşener, "Gece soru sordum; siz bunu Kemal Bey'den izinli mi yapıyorsunuz, evet dediler" diye konuştu.

Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili şunları ifade etti:

"Saat 02.15'te her iki belediye başkanı geldi. Ekrem Bey beni aradı, 22.30 gibi. 'Yola çıktım, Mansur Bey'i de alacağım, gelebilir miyim' dedi. 'Hay hay' dedim bir tek şey sordum; Kemal Bey'in bilgisi var mı dedim. Ben insanlara dikkat ederim. Sitenin girişine tembih etmiştim. Sonra haber çıktı. Beni değil iki belediye başkanını rencide eden haber. Kendileri talep etti, kendileri iptal etti. Gece soru sordum; siz bunu Kemal Bey'den izinli mi yapıyorsunuz, 'evet' dediler.

"ORADA ÜÇÜMÜZ UZLAŞTIK"

Sonra dedim ki, ne olur ne olmaz size bir arkadaşımı göndereyim, onların arabasıyla gelin, en azından görünmeyin ne olur ne olmaz. Benim amacım bu ülkenin feraha çıkması. Geldiler, bazı seçenekler ileri sürdüler. İzin almadığım için söyleyemem. Kazanmaya odaklandığım için, bu iki arkadaşımızın popülaritesi benden fazla, doğrusunu konuşalım. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın mutlaka o süreçte aktif olmaları gerekiyor. Belediye başkanı görevi üzerinden yardım başka bir şey, ama bu işin içinde bu kampanyada ve sonrasında, kazanma halinden sonra taşın altına ellerini, gövdelerini koyacaklarının da ispatı lazımdı. Orada uzlaştık. Önce üçümüz uzlaştık.

Bu konuşurken ortaya çıkan bir şeydi. Ancak bu kadar anlatabilirim. Dolayısıyla onlar gittiler Kemal Bey'e. Yanlış anlaşılmasın, onlar Kemal Bey'in bilgisi dahilinde geldiler. Sonra saat 21.30'da Kemal Bey beni aradı. İki arkadaşımız sizi ziyaret edecekler, bilginiz olsun, dediler. Ben de dedim ki, dün iki belediye başkanımız, sizin bilginiz dahilinde geldiler, konuşma yaptık. Bazı şeyleri yazıya döküyorum, belli süre geçince insanlar unutabiliyor. Yazı haline döktüm ve her iki arkadaşımıza gönderdim dedim.

"YENİDEN GELDİLER VE EL SIKIŞTIK"

'Bu bilgiler size geldi mi' dedim, 'evet bana geldi' dedi. 'Benim görüşlerimi getirecekler' dedi. Yeniden geldiler ve el sıkıştık. Partiye gittim sonra. Buna kimse inanamıyor."