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Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması

14.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, mahkemenin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı ile verdiği kararı canlı yayında yorumladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partiden ihracını iptal eden mahkeme kararına ilişkin soruya manidar bir yanıt veren Akşener, "Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı bu çok manidar. Yargı ile işi olan bütün vatandaşlar için de bu konuda örnek olur bu hızlı karar verme işlemi." ifadelerini kullandı.

'DARISI ONUN BAŞINA'

"Demek ki Yargı Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş." diyen İYİ Parti lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arada çok uzun süre dava açılmış ifadesi alınmamış başta ben olmak üzere arkadaşlarımız var. 5 yıldır bir davam var sürüyor. Darısı onun başına. İl Başkanımızın kendi kendine bir müracaatı var. Orada da demek ki Yargı hızlı çalışabiliyormuş o soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu. Çok ilginç geldi bize, umarım bütün yargılamalarda aynısı olur."

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"SÜREÇ TEKRARLANIR MI?"

Bir gazetecinin "Süreç tekrarlanır mı?" sorusuna cevap veren Akşener, "Onu bilemem" dedi.

Yaptığı esnaf ziyaretlerini hatırlatan Meral Akşener, "Burada aşı soruldu ama onun dışında siyasi partilerin iç bünyesindeki hiçbir konuda soru soran olmadı. FETÖ'cü, hain, darbeci, en son sözde tartışmalarına dair bir soru soran olmadı. Biz kendi iç meselelerimizle vatandaşımızın meselelerini örtmeyeceğiz. Su yolunu bulur" şeklinde konuştu.

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