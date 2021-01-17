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Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

17.01.2021 08:13 | Son Güncelleme:
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Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Hükümet ısrarla seçimlerin 2023 yılında yapılacağını ifade ederken, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise erken seçim olacağını söylüyor. Tarih ise Haziran 2021.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT'de soruları yanıtladı. Gündemdeki konuları değerlendiren Akşener, erken seçim beklentisiyle ilgili tarih bile verdi.

“2021 HAZİRAN AYINDA ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM”

Haziran ayında erken seçim beklediğini söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

Benim beklentim bu. Çünkü atılan adımların ona doğru olduğunu ve sayın Erdoğan’ın tanıyan bir şahıs olarak Biden’in karşısına ‘acaba bir ümit seçilebilir miyim’ deyip seçilip oturmayı arzu edecektir.

Haziran gibi 2021’de ben seçim bekliyorum. Ama kendi evimizde bile bu konuda ‘Hayır, olmaz’ diyenler var. Benim öngörüm bu.

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Burada bu sakinlikle gidecek milletimiz oyunu kullanacak. İster 2023, ister benim öngörüm 2021 sonuçta bu sistem değişecek, millet el koyacak. Sandıktan çıkacak. 805 bin fark ölçü bu.


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