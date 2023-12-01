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Meral Akşener ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'in yeni açıklaması dikkat çekti: Benim yorumlamam siyasi nezakete sığmaz

01.12.2023 15:47 | Son Güncelleme:
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Dün İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yerel seçimlerde iş birliği gündemiyle görüşen CHP lideri Özgür Özel bugün görüşmeye dair yeni bir açıklama yaptı. Pazartesi İYİ Parti'nin gerçekleştireceği GİK toplantısını işaret eden Özel, "Alacakları her iki karara da son derece saygılıyız. Ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum" dedi.

Meral Akşener ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'in yeni açıklaması dikkat çekti: Benim yorumlamam siyasi nezakete sığmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay süreci sonrası partinin durumunun ele alınması ve yerel seçim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Manavgat ilçesinde düzenlenen kamp için Antalya'ya geldi. Havalimanında çok sayıda partili tarafından coşkuyla karşılanan Özel, ardından CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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"KARARIN OLUMLU OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Özel, Meral Akşener ile dün yerel seçimler üzerine yaptıkları görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Özgür Özel, “Sayın Akşener ile dünkü açıklamada ifade ettiğim gibi son derece sıcak, son derece yapıcı görüşme gerçekleştirdik. Pazartesi günü İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nun konuyu değerlendirmesini ve alacakları kararı bekliyoruz. Alacakları her iki karara da son derece saygılıyız. Ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum. İYİ Parti’nin kendi örgütünün değerlendirmesini benim yorumlamam siyasi nezakete sığmaz. Kendileri değerlendirecektir" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Özgür Özel
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