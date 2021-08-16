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Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

16.08.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bayburt’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada partililerle bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Duruma tepki gösteren bir grup vatandaş partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” şeklinde slogan attı.

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Gümüşhane’den karayoluyla bugün akşam saatlerinde Bayburt’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkezde esnaf ziyaretinde bulundu.

YUMRUKLU ARBEDE

Akşener’in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada dışarıda gergin anlar yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaşın “FETÖ’cü” demesi üzerine partililerle bazı vatandaşlar arasında yumruklu arbede yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Daha sonra bir grup vatandaş İYİ Partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı attı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt Meral Akşener
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