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Meral Akşener’in sağlık durumu ile ilgili İYİ Parti’den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 15:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evindeki yardımcısının koronavirüse yakalanması ile ilgili İYİ Parti’den açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "Sayın genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Bu basına yeni yansımış bir durum. Genel başkanımızın rutin kontrolleri var. Son test sonuçları da negatif" dedi.

Meral Akşener’in sağlık durumu ile ilgili İYİ Parti’den açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

AKŞENER'İN SAĞLIK DURUMU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evindeki yardımcısının koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Sayın genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Bu basına yeni yansımış bir durum. Genel başkanımızın rutin kontrolleri var. Son test sonuçları da negatif. Şartların gerektirdiği biçimde evinde istirahatine ve yaşamına devam ediyor. Şükürler olsun Allah'a ki sağlığı gayet yerinde." dedi.

Dervişoğlu, yardım kampanyalarına ilişkin de içinden geçilen zor dönemde sosyal dayanışmanın icap ettiğini, Türk milletinin de bu dayanışmayı layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Dervişoğlu, pandemi nedeniyle görevi başında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının şehit sayılmasına ilişkin olarak da hükümetin, muhalefetin önerilerine hep ret cevabı verdiğini ifade ederek "Bu düzenlemenin zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA

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Meral Akşener İYİ parti koronavirüs

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