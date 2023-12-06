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Meral Akşener'in şiiri gündem oldu! 'Mansur Yavaş' iddiası sonrası o isimden açıklama: 'İlk kez Akşener'i alkışlıyorum'

06.12.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında okuduğu şiir gündem oldu. Sosyal medyada Akşener'in okuduğu şiir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme olarak yorumlandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medyada yaptığı açıklamada "İlk kez Meral Akşener'i alkışlıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair açıklamalar yapan Akşener'in okuduğu şiir gündem oldu.

Akşener'in okuduğu şiirde şu ifadeler yer aldı:

"Kopunca bir büyük savaş
Er tez gider, korkak yavaş
Yüreksize akçayla aş
Erlere meydan görünür”

MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME

Sosyal medyada Akşener'in şiirindeki "Korkak yavaş" kısmı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme olarak yorumlandı.

"İLK KEZ AKŞENER'İ ALKIŞLIYORUM"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medyada yaptığı açıklamada "İlk kez Meral Akşener'i alkışlıyorum" dedi.

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Mansur Yavaş Melih Gökçek Meral Akşener
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