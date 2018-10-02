Meral Akşener: Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki grup toplantısında MHP'ye yönelik olarak çok sert sözler sarfetti. Akşener, 'Milliyetçi geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz. ' ifadelerini kullandı.

KÜRSÜDEN İLK KEZ SESLENDİ



Akşener, yeni yasama yılının açılmasıyla canlı yayında genel başkanı olduğu İYİ Parti'nin Meclis kürsüsünden ilk kez seslendi.

Akşener'in açıklamaları:

Burada elektrikler kesilemeyecek, buraya çöp kamyonu sokamayacaklar. Burada sesimizi asla ama asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsa da bu Meclis, Türk'ün ateşle imtihanından alnının akıyla çıktı. İYİ Parti, Meclis'in müsamere ssahnesine dönüşüne izin vermeyecek. İYİ Parti, Meclis'in sadece ekim aylarında karşılama mangası gibi çalıştırılmasına asla rıza göstermeyecek.

Meclis çalışmalarımızı bu ciddiyetle yürüteceğiz.

Seçimden hemen sonra FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik. AKP ve MHP oyları ile reddedildi. AKP'yi anlıyoruz ama küçük ortak neden rahatsız oldu onları anlamıyoruz.