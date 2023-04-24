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Meral Akşener, TBMM kürsüsünde neden kovan attığını Türk mitolojisiyle açıkladı: Erdoğan'a mesajdı

24.04.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü TV'de yayınlanan Liderler Özel programında seçim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor. Akşener, TBMM kürsüsünde attığı mermi kovanlarının neyi sembolize ettiğini de söyledi. Akşener, "Onlar mermi değil boş kovandı. Türk mitolojisinde bütün pislikleri toprağa atarız. Bunları da yere attım sembolize ettiği şey topraktır. Kötülüğün toprakta kaybolmasıdır. Erdoğan'a bir mesajdı tehdit olarak değil. 'Bak yaptıklarını gör' anlamındaydı" dedi.

Meral Akşener, TBMM kürsüsünde neden kovan attığını Türk mitolojisiyle açıkladı: Erdoğan'a mesajdı

14 Mayıs seçimlerine 20 gün kala İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sözcü TV ekranlarında Alişer Delek, Saygı Öztürk, Serap Belovacıklı ve Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlıyor. Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun atılmasının ardından TBMM'de boş kovanları yere fırlatmasının anlamını da açıkladı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"O mermi değil kovandı. Ben eski içişleri bakanıyım yanlış anlaşılmasın oraya mermi koyduğunuz zaman başka manası olur. Kovan koyduğunuz zaman başkalarına mesajdır. Sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, Selçuk Özdağ ölümden döndü, basın danışmanım İde saldırıya uğradı, benim evin basıldı, il başkanlığımız kurşunlandı.
Binamızın 1. kat kurşunlandı. Bir koltuğa saplandı mermi. Arkadaşların oturup çay kahve içtikleri yer partiye ait. Sonra 3. katta benim fotoğrafım hedef
alınmış. 2 tane gayet hedef alınarak atılmış kurşun vardı. Bütün bunları sembolize eden bir durumdu. Buna Sinan Ateş de dahil. Gencecik bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Sayın Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı, herkesin canını namusunu mülkünü korumakla mükellef bir kişi."
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"SEMBOLİZE ETTİĞİ ŞEY TOPRAKTIR"

"Buraya bir mesajdı Erdoğan'a mesajdı tehdit anlamında değil. Bak 'yaptıklarını gör' anlamındaydı. Güneydoğu'a aşiretler arasında kavgayı ya ailenin en genci ya en yaşlı kadını çözer. Eşarp atılır. Gene Türk mitolojisinde bütün pislikleri toprağa atarız. İnsanların üzerine atmadım yere attım. Sembolize ettiği şey topraktır toprakta kaybolmaktır. Kötülüğün toprakta kaybolmasıdır. Sembolize ettiği şey odur. Osmanlı öncesi Türk tarihini bilenler ne yaptığımı anladı. Kadınlardır bu işin öznesi. Bütün pislikleri kavgaları biz kadınlara yıkıp bize düzelttiriyor bunlar. "
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"HDP 'OY VERMEYİN' DESE BİLE KÜRTLER OY VERİR"

Altılı masada yaşanan krizin ardından Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterilmesi de değerlendiren Akşener şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile koşu partneri olduğu andan itibaren herkes kendisi emniyette hissediyor. Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu üzerinden bakan Karadeniz seçmeni başka bir şey görüyor. Bir partinin genel başkanı olarak söylüyorum ki bunu söylemek kolay değil. Ama her ikisinin de popülaritesi benden öndeydi. Bu iki arkadaşımızın varlığı şunu getirdi. Mansur Bey sosyal belediyecilik anlayışını en iyi şekilde uygulayan birisi, aynı şekilde tarımı da. 4,5 milyar lira Ankara köylüsüne para kazandırdı. Biz ne anlatırsak anlatalım Erdoğan icraatın içinden geliyor. Bu iki arkadaşımız bizle ilgili şüpheleri ortadan kaldırdı. O kadar iddia ediyorum ki Mansur Bey 2. defa aday olursa, her iddiaya varım HDP 'Oy vermeyin' deyince Kürtler yine oy verir. Mansur Yavaş'ta ayırım yok herkese destek var kim olduğuna bakmadan yardım var"


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