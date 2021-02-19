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Mercedes AMG SL kırmızı tavanıyla görüntülendi

19.02.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Mercedes AMG SL kırmızı tavanıyla görüntülendi

Yeni nesil Mercedes-AMG SL'nin önümüzdeki yılın başlarına kadar tanıtılması beklenmiyor, ancak yeni model yeniden kameralara yakalandı. Tasarım neredeyse bitmiş gibi görünüyor.

Halen kamuflajla sarılmış olmasına rağmen R232, Panamerica ızgarasına da ev sahipliği yapan mevcut nesil arabadan daha yuvarlak bir burun taşıyor. Eski nesil SL oldukça ağır olan metal bir tavan ile geliyordu. Yeni nesil SL, Mercedes-AMG GT C Roadster'da görüldüğü gibi, daha hafif ve daha az karmaşık bir kumaş tavan ünitesine sahip olacak.
Görüntüler aynı zamanda bize en son S-Serisi tasarım dilini anımsatan biraz yuvarlatılmış arka kısım hakkında da fikir veriyor. Ayrıca, bu görüntülerde yükseltilen açılır arka spoyler ve dörtlü egzoz boruları da gururla gösterilmiş. Kapılara uygulanan yüzey kaplaması, havalandırma delikleri ve yan kaplamalar da dahil olmak üzere önceki tanımlamamıza uyuyor gibi görünüyor.

2022-Mercedes-AMG-SL-Prototype-07

SL, aynı platformda ve AMG GT'nin bir sonraki yinelemesiyle birlikte geliştiriliyor. Mercedes serisinin AMG model yelpazesine yerleştirilecek olan bu model, performansa daha fazla odaklanacak. Bununla birlikte, yeni SL'nin aynı zamanda 300SL köklerine de hitap etmek isteyeceği ve bir GT olma çizgisini aşmasını sağlayacağı düşünülüyor. Bu düşünceye paralel olarak, artık üretilen S-Serisi Coupe ve S-Serisi Cabrio hayranlarına 2 kapılı süper lüks alternatifte sunulmuş olacak.

2022-Mercedes-AMG-SL-Prototype-01

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Motorların dört ve sekiz silindirli seçenekler ile sunulması bekleniyor. Söylentilere göre SL 73e en üst sırada yer alacak. Böyle bir performans modelinin aktarma organlarını yakın zamanda ortaya çıkan AMG-GT Dört Kapılı Coupe 73e PHEV ile paylaşması muhtemel görünüyor. Böyle bir araba, elektrikli bir V8'den 800 Bg güç çıkışına sahip olabilir.

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