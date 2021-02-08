Mercedes G350 vs Land Rover Defender vs Jeep Wrangler: Kim daha iyi çeker?

Bu kez halatın bir ucunda Land Rover Defender yer alıyor. Model 2.0 litrelik 240 Bg güç ve 430 Nm tork değeri sunan dizel motor ile geliyor. Wrangler ise 400 Nm tork ve 270 Bg güç ile geliyor. Benzinli makine ile gelen modelde fark daha az tork ve daha fazla beygir gücünün olması. Defender ile karşılaştırıldığında Wrangler, Land Rover'ın elektronik kontrollü sisteminin aksine iki kilitlenebilir diferansiyele sahip.

İzleyiciler, teknoloji yüklü İngiliz SUV'dan güçlü bir gösteri sunmasını beklerken, Wrangler ilk denemede onu çizginin diğer tarafına çekiyor. Carwow sunucusu Matt Watson'un tüm çabalarına rağmen ilk turda Defender başarılı olamadı. Otomatik modda bırakmak yerine Çamur ve Çim arazi modu seçildiğinde ise modelin eli biraz daha güçlendi. Ancak bu kazanmasına yardımcı olmadı.

Sıra Mercedes-Benz G350’de idi. Altı silindire sahip ve 2,9 litre makine ile gelen model 286 Bg güç ve 600 nm tork değeri sunuyordu. Sizce sonuç ne oldu? Cevabı videoda!



