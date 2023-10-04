Merdan Yanardağ cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Merdan Yanardağ, bugün yapılan duruşmada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Tahliye işlemleri tamamlanan Yanardağ, saat 21.40 sıralarında tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı. Yanardağ'ı cezaevi çıkışında ailesi ve sevenleri karşıladı.

"SEÇİMLERİN İLK SİYASAL SONUCUYUM"

Merdan Yanardağ, "Benim davam, bir televizyon programında güncel bir konuya ilişkin yapmış olduğum yorumlar. Terör örgütü propagandası yapma, suç ve suçluyu övme suçlamasıyla ben karşı karşıya kaldım. Şimdi buradaki ne televizyon programı, ne söylenen sözler. Peki söylenen sözlerde suç var mı? Hayır. Hiçbirinde suç yok. Söylediğim sözleri aynen mahkemede tekrar ettim, bunların tamamını savundum. Mahkemeyi izleyenler bilir, orada olan arkadaşlarımız biliyorlar. Peki, niye ceza verdiler? 2 yıl 6 ay ceza vererek tahliyeye karar verdiler. Şu nedenle böyle bir ceza verildi, geleceğe dönük bir içtihat oluşturmaya, sınırlamaya, bağımsız medyayı geri çekilmeye zorlamaya çalışıyorlar. Topluma gözdağı vererek sindirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Ben buna kendi adıma izin vermeyeceğim. Ben mesleğimin bir gereği de bu zaten. Basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya, demokratik hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğim. Şunu yapmamız gerekiyor. Hapishanede, arkadaşlarımızla yaygın bir dayanışmaya ihtiyaç var. İnsanların rotasyon usulü tutuklanıp serbest bırakıldığı bir düzen oluşturuyorlar ve bunların hiçbirisi tesadüf değil. Özel olarak seçilmiş durumda. Ben mahkemede de ifade ettiğim, çeşitli yazılarda da belirttiğim gibi 14-28 Mayıs seçimlerinin ilk siyasal sonucuyum" dedi.

"AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA DA BÖYLE BİR SORUÇTURMA AÇILDI"

Yanardağ, "Aynı gerekçeler kapsamında, Ayşenur Arslan hakkında da böyle bir soruşturma açıldı. Terör örgütü propagandası yapmak, Suç ve suçluyu övmekö Ben programı izledim, programda kesinlikle böyle bir şey yok. Üstelik daha altını çizerek ifade ettiği, terör eylemlerini protesto ettiğini ve terör örgütlerinin herhangi bir eylemini onaylamadı. Altını çizerek ifade ettiği halde. Yeni bir gözaltı sistemi geliştirdiler, refakat ediyorlar. Bizim güvenlik güçlerimiz çok naziktir. Yani bazen böyle refakat ederek götürürler" diye konuştu. (DHA)

