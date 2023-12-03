Merdivendeki kanın izini sürdü, gerçeği öğrenince kahroldu! Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm

Şüpheli ölüm dün Sarıgöl Mahallesi Çimentepe Sokak'ta 4 katlı binada meydana geldi. Yaşar Duman ile eşi Aynur Muradzade sabah 08.00 sıralarında işe gitti. Ancak Yaşar Duman iş çıkışı aldığı telefonla annesinin evde olmadığını duydu.

Aynur Muradzade, iş çıkışı eve geldiğinde eşini arayarak kayınvalidesi Ayşe Duman'ın (75) evde olmadığını söyledi.

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Eve gelen Yaşar Duman, apartman girişinde kan izi gördü. İzleri takip eden Yaşar Duman binanın teras katına çıktı. Burada annesi Ayşe Duman'ın başından yaralanmış halde hareketsiz yattığını gören gördü.

"İÇ KANAMAYA BAĞLI MİDE SIVISI"

Duman durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Ayşe Duman'ın merdivenlerden düşüp kafasını vurduğu tespit edildi. Merdivenlerdeki lekelerin ise iç kanamaya bağlı mide sıvısı olduğu iddia edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)





