Meriç Nehri'nde su seviyesi 4 kat arttı! Tehlike sonrası alarm seviyesi yükseltildi

Bölgede yılın son haftası etkili olan sağanak, Meriç Nehri'nin debisini arttırdı.

ALARM DURUMU TURUNCUYA YÜKSELTİLDİ

Meriç'in debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'daki istasyonda 1203 metreküp/saniyeye çıktı. Nehirle ilgili sarı alarm durumu, turuncuya yükseltildi.

SU SEVİYESİ 4 KART ARTTI

İpsala istasyonunda geçen pazartesi 356 metreküp/saniyeye ölçülen debi yaklaşık 4 kat arttı.

Meriç'in debisinin bu noktadaki artışında, yatağından taşan Ergene ile birleşmesi önemli rol oynuyor.

ERGENE NEHRİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE TAŞMIŞTI

Ergene Nehri de Kırklareli ve Edirne'deki şiddetli yağışlar nedeniyle yatağından taşmıştı.

YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDEN BİR TAŞKIN RİSKİ YOK

Öte yandan yerleşim alanlarını tehdit eden bir taşkın riskinin olmadığı, bölgede gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi. (AA)

