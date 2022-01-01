HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meriç Nehri'nde su seviyesi 4 kat arttı! Tehlike sonrası alarm seviyesi yükseltildi

Meriç Nehri'nde su seviyesi 4 kat arttı! Tehlike sonrası alarm seviyesi yükseltildi

01.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'da 1203 metreküp/saniye olarak ölçüldü, turuncu alarm durumuna geçildi. İpsala istasyonunda geçen pazartesi 356 metreküp/saniyeye ölçülen debi yaklaşık 4 kat artmış oldu.

Meriç Nehri'nde su seviyesi 4 kat arttı! Tehlike sonrası alarm seviyesi yükseltildi

Bölgede yılın son haftası etkili olan sağanak, Meriç Nehri'nin debisini arttırdı.

ALARM DURUMU TURUNCUYA YÜKSELTİLDİ

Meriç'in debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'daki istasyonda 1203 metreküp/saniyeye çıktı. Nehirle ilgili sarı alarm durumu, turuncuya yükseltildi.

1

SU SEVİYESİ 4 KART ARTTI

İpsala istasyonunda geçen pazartesi 356 metreküp/saniyeye ölçülen debi yaklaşık 4 kat arttı.

Meriç'in debisinin bu noktadaki artışında, yatağından taşan Ergene ile birleşmesi önemli rol oynuyor.

Marmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Sular altında kaldı, ekipler askeri araç ve kepçelerle müdahale ettiMarmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Sular altında kaldı, ekipler askeri araç ve kepçelerle müdahale etti

ERGENE NEHRİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE TAŞMIŞTI

Ergene Nehri de Kırklareli ve Edirne'deki şiddetli yağışlar nedeniyle yatağından taşmıştı.

YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDEN BİR TAŞKIN RİSKİ YOK

Öte yandan yerleşim alanlarını tehdit eden bir taşkın riskinin olmadığı, bölgede gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Gaziantep'te bir pitbull dehşeti daha! 14 yerinden ısırdıGaziantep'te bir pitbull dehşeti daha! 14 yerinden ısırdı
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Otomobil fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar! Yeni görüntü geldi! Stokçuluk iddiası…

Otomobil fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar! Yeni görüntü geldi! Stokçuluk iddiası…

Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında ölmüşlerdi...

Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında ölmüşlerdi...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Yerli aşıda büyük başarı! Prof. Dr. Çalış Mynet'e açıkladı

Yerli aşıda büyük başarı! Prof. Dr. Çalış Mynet'e açıkladı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.