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Merkel: AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum

19.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya dahil 20’den fazla ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısının ülkede kullanımına devam edilmesi kararının ardından yaptığı açıklamada, “Evet, AstraZeneca aşısını yaptırırım ancak sıra bana gelene kadar beklemek istiyorum” dedi.

Merkel: AstraZeneca aşısı yaptırırdım ama sıramı bekliyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başkanları ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Merkel, Almanya dahil 20’den fazla ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısının ülkede kullanımına devam edilmesi kararının ardından yaptığı açıklamada, “Evet, AstraZeneca aşısını yaptırırım ancak sıra bana gelene kadar beklemek istiyorum” dedi.

"ÇOK ZOR BİR DURUMUN İÇİNDEYİZ"

Ülkede artan Kovid-19 vakalarına atıfta bulunan Merkel, “Çok zor bir durumun içindeyiz” dedi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önlemlerin arttırılması gerektiğini belirten Merkel, kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik olarak, "Acil durum freni konusunda anlaşmış olmamız iyi bir şey, maalesef bunu kullanmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Merkel aşılama konusunda ilk etapta aşı merkezlerinin kapasitesinin kullanılacağını ve söz konusu kapasitenin haftada 2 milyon 250 bin doza tekabül ettiğini söyledi. Merkel, “Önümüzdeki Nisan ayının başından itibaren federal eyaletlerdeki pratisyen hekimlerin muayenehanelerine de aşı dağıtılacak” sözlerini kaydetti.

Bu ayın sonunda Biontech-Pfizer tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen aşıdan planlanandan 4 milyon daha fazla doz teslim edeceğini dile getiren Merkel, bazı eyaletlere daha fazla doz verileceğini söyledi. Merkel, "Kalan dozları doktorların muayenehanelerine yapılacak ilk teslimatta kullanacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerden Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Astrazeneca ile aşılamanın devam edeceğini açıklaması sonrası Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bugün aynı yönde görüş bildirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya

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