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Merkel'den koronavirüs açıklaması: Dinamik bir salgın ile uğraşıyoruz, sayı çok hızlı artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 03:16 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılması nedeniyle nüfustan mümkün olduğunca sosyal temaslardan kaçınmasını istedi. Merkel, "Bu bizim için de bilinmeyen bir sınama. Dinamik bir salgın ile uğraşıyoruz, enfekte olmuş insan sayısı çok hızlı artıyor" ifadelerini kullandı.

Merkel'den koronavirüs açıklaması: Dinamik bir salgın ile uğraşıyoruz, sayı çok hızlı artıyor

Merkel, 16 eyalet başbakanıyla yapılan koronavirüse karşı alınacak önlemler toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, binden az katılımcısı olan ve aciliyet gerektirmeyen etkinliklerin de iptal edilmesi çağrısında bulunarak, ''Bu hepimize bir çağrıdır.'' dedi.

Alman Şansölye, kreş ve diğer okulların geçici olarak kapatılmasına ilişkin ise 16 eyalette farklı eğitim öğretim takvimi olduğunu belirterek, şu an için bir kapatma olmayacağını ancak Paskalya tatilinin öne çekilmesininin de seçenekler arasında olduğunu aktardı.

"Çok istisnai bir durum ile karşı karşıyayız." diyen Merkel, çok özel durumlarda bazı özel önlemler alınması gerektiğini belirterek, ''Bu, tarih boyunca küçük bir kesitten başka bir şey değildir ancak bizden çok şey talep eden bir kesittir.'' ifadesini kullandı.

"ENFEKTE OLMUŞ İNSAN SAYISI ÇOK HIZLI ARTIYOR"

Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan durumun geçmişteki bankacılık krizi döneminden daha istisnai bir durum olduğunu vurgulayan Alman Şansölye, ''Hayat kurtarmak bizim görevimiz. Aynı zamanda ekonominin de çalışmasını sağlamak.'' dedi.

Salgının ekonomik sistemde ciddi izleri olacağını anlatan Merkel, "Bu bizim için de bilinmeyen bir sınama. Dinamik bir salgın ile uğraşıyoruz, enfekte olmuş insan sayısı çok hızlı artıyor." diye konuştu.

Ayrıca eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantıda alınan karar gereği pazartesi gününde itibaren Almanya'daki hastanelerde planlanmış rutin ve aciliyet gerektirmeyen hasta kabulleriyle, ameliyat randevularının ileri bir tarihe erteleneceği öğrenildi.

ALMANYA'DAKİ KORONAVİRÜS VAKALARI

Öte yandan Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada Almanya'da koronavirüs vaka sayısının 2 bin 369 olduğu ifade edildi.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 oldu.

Ölen 6 kişinin de 67 yaş ve üzerinde oldukları belirtildi.

(AA)

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Almanya merkel koronavirüs Kovid-19

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