Merkel'den koronavirüs açıklaması: Dinamik bir salgın ile uğraşıyoruz, sayı çok hızlı artıyor

Merkel, 16 eyalet başbakanıyla yapılan koronavirüse karşı alınacak önlemler toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, binden az katılımcısı olan ve aciliyet gerektirmeyen etkinliklerin de iptal edilmesi çağrısında bulunarak, ''Bu hepimize bir çağrıdır.'' dedi.

Alman Şansölye, kreş ve diğer okulların geçici olarak kapatılmasına ilişkin ise 16 eyalette farklı eğitim öğretim takvimi olduğunu belirterek, şu an için bir kapatma olmayacağını ancak Paskalya tatilinin öne çekilmesininin de seçenekler arasında olduğunu aktardı.

"Çok istisnai bir durum ile karşı karşıyayız." diyen Merkel, çok özel durumlarda bazı özel önlemler alınması gerektiğini belirterek, ''Bu, tarih boyunca küçük bir kesitten başka bir şey değildir ancak bizden çok şey talep eden bir kesittir.'' ifadesini kullandı.

"ENFEKTE OLMUŞ İNSAN SAYISI ÇOK HIZLI ARTIYOR"

Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan durumun geçmişteki bankacılık krizi döneminden daha istisnai bir durum olduğunu vurgulayan Alman Şansölye, ''Hayat kurtarmak bizim görevimiz. Aynı zamanda ekonominin de çalışmasını sağlamak.'' dedi.