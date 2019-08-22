Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz: “Hukuki vicdanımızla muhalefet ediyoruz. Asla siyaset yapmıyoruz”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hukukçuların, haksızlıklar karşısında asla susamayacaklarını, söylemlerinin ve itirazlarının, mesleğin kendilerine verdiği muhalif kimlikten kaynaklandığını belirterek, “Hukuki vicdanımızla muhalefet ediyoruz. Asla siyaset yapmıyoruz. Yanlışa yanlış demek zorundayız. Bu bizim görevimiz, hukuki vicdanımız. Bunu yapmazsak, biz hukukçu olmayız” dedi.

Mersin Barosunda avukatlık stajını başarıyla tamamlayan 18 stajyer avukat, düzenlenen törende yemin edip cübbe giyerek, meslek hayatına resmi olarak ilk adımı attı. Genç avukatlara cübbelerini giydiren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ruhsatnamelerini de imzalayarak takdim etti. Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen yemin töreninde, Mersin Barosu ailesine katılan avukatların aileleri de yer aldı. Törende duygusal anlar da yaşandı.

“Sadece bağımsız savunma dik durmaya çalışıyor”

Törende bir konuşma yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, Türkiye’de çok sayıda hukuk fakültesi açılmasına, çok sayıda hukuk fakültesinden mezun verilmesine ve çok fazla avukat, hakim, savcı sayısına rağmen hala çok fazla hukuksuzluk yapılmasının, ciddi bir sıkıntı olduğunu gösterdiğini söyledi. Olaylara çok kötümser bakmadığını vurgulayan Yeşilboğaz, “Hukuk camiamızın büyümesini, toplumun hukukla biraz daha entegre olmasını, ilerde hukuk sistemimizin düzelebileceği ve aydınlık günler görebileceğimiz günlerin işareti olarak addediyorum” diye konuştu.

Yargının bağımsız olmadığını savunan Yeşilboğaz, “Sadece bağımsız savunma dik durmaya çalışıyor. Ancak avukatların bu mücadeleleri bazı yasalarla engellenmeye çalışılıyor. Bizler gibi, genç meslektaşlarımız da bu süreçte birçok zorlukla karşılaşacak. Ancak bireysel ve kolektif mücadelelerimizle bu sorunları bir nebze de olsa aşmayı başarabiliriz. Daha çok birliktelik halinde, sorunlarımızın üstesinden çok daha kolay gelebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.