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Mersin'de kan donduran vahşet! 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü, kendini bıçakla ağır yaraladı

07.09.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mut ilçesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. 7 yaşındaki oğlunu boğazını kesen baba, ardından kendisini bıçakla ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla eve gelen ekipler tarafından sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'de kan donduran vahşet! 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü, kendini bıçakla ağır yaraladı

Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi'nde misafirliğe gelen Mustafa T., bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlu M.T.'nin boğazını bıçakla kesti ardından kendisini de bıçakladı.

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KORKUNÇ OLAYI KOMŞULAR FARKETTİ

Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen M.T. hayatını kaybetti.

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OĞLUNU ÖLDÜREN BABA AMELİYATA ALINDI

Kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Mustafa T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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cinayet Mersin

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