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Mersin'de korkutan yangın! Yerleşim yerlerini tehdit etti

10.11.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında çok sayıda sera da zarar gördü. 7 helikopter ve bir uçağın söndürme çalışmasına katıldığı orman yangını kuvvetli rüzgara rağmen güçlükle de olsa kontrol altına aldı.

Mersin'de korkutan yangın! Yerleşim yerlerini tehdit etti

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine 7 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekeli Mahallesi’ne kadar yayıldı.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞMIŞTI

Yangın bölgede bulunan yerleşim yerlerine yaklaştı bir çok muz ve sebze seralarına zarar verdi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile evlere ve ahırlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik havadan ve karadan mücadelesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Yangından dolayı serası zarar gören vatandaşlardan Muarrem Yamalak, ”Seradayım, senin evin orası yanıyor dediler. Ateş oradan çıkmasıyla buraya kadar inmesi anlık oldu. Arazöz geldi buraya. Havuza su borusunu attık, ev ve ahırı kurtardık. Hep seralar zarar gördü” dedi.

Serası zarar gören Ali Çopur, bölge genelinde hemen her yerde hasar olduğunu aktardı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin’nin Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi’nde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti. (İHA)

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yangın Mersin
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