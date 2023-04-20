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Mersin'de mobilya atölyesinde çıkan yangından acı haber: İtfaiye eri hayatını kaybetti

20.04.2023 03:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sırasında ise göçük altında kalan bir itfaiye eri hayatını kaybetti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, iş yerleri içerisinde 4 kişinin daha olabileceği üzerinde durduklarını belirterek, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Mersin'de mobilya atölyesinde çıkan yangından acı haber: İtfaiye eri hayatını kaybetti

Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) müdahale etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı, sağlık ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği yangın, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi.

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İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye erlerinden Nazmi Çelikkaya (30), tavanın çökmesiyle göçük altında kaldı.

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Mesai arkadaşlarının yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Çelikkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çelikkaya'nın babasının da emekli bir itfaiyeci olduğu, eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

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"4 KİŞİYE DE ULAŞILAMADIĞI BİLGİSİ GELDİ"

Olayın ardından bölgeye gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, "17.20 sıralarında Akdeniz ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bir işletmemizde yangın çıktı. Yangınla birlikte başta itfaiye olmak üzere AFAD, UMKE, ambulans ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çok yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışması yapıldı. Tabii öncelikle yangının kontrol altına alınması gerekiyordu. O sırada da yangına en yakın müdahale eden itfaiye personelinden Nazmi Çelikkaya isimli çalışanımız göçük altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti. İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten özveriyle görevini yaparken orada hayatını kaybetti. Bu yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışması devam ediyor. Bir yandan da arama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle orada vatandaşlarımız varsa onlara sağ bir şekilde ulaşmak istiyoruz ama bir şey söyleyemiyorum. Şu andaki bilgi içeride 4 kişinin olduğu yönünde" dedi. (İHA)

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yangın Mersin

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