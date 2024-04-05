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Mersin'de sır ölümler: Bir aile yok oldu! Anne ve çocuk evde, baba araçta yanarak can verdi

05.04.2024 10:55
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Mersin’in Erdemli ilçesinde sır dolu 3 ölüm meydana geldi. Anne Nurgül Kaya (35) ile oğlu Emrullah Kaya (10), evde yanarak ölmüş halde bulundu. Baba Neşet Kaya (42) ise evden 4 kilometre uzaklıkta bir araçta yanmış halde bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Neşet Kaya'nın eşi ve tek çocuğu olan oğlunu yaktıktan sonra da kendini yakmış olabileceği değerlendiriliyor. İşte detaylar...

Mersin'de sır ölümler: Bir aile yok oldu! Anne ve çocuk evde, baba araçta yanarak can verdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi’nde sabaha karşı bir evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede Nurgül Kaya (35) ile oğlu Emrullah Kaya’nın (10) yanmış halde cesedi bulundu.

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Araştırmalarına devam eden ekipler, evden yaklaşık 4 kilometre mesafede bir aracın daha yandığını belirledi. Araç içerisinde yapılan incelemede ise tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan cesedin, baba Neşet Kaya’ya ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Bölge sakinlerinden Okan Aydın, olayı duyunca bölgeye geldiğini belirterek, "Aracın içerisinde bir vatandaş yanmış. Bir de yukarıdaki evde iki kişinin yandığını söylüyorlar. Ekipler gelince biz de vatandaşlık görevi olarak nedir ne değildir diyerek geldik. Ekipler şu an uğraşıyor. Bir kişi arabada şu an yanmış, kül olduğu söyleniyor. İki kişinin de evinde yandığı söyleniyor" dedi.

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Bu arada, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, cesetlerin otopsi için hastane morguna kaldırılacağı ifade edildi. Neşet Kaya'nın eşi ve oğlunu yaktıktan sonra kendini yakmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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