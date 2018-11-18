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Mersin'deki MHP'li başkan Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den aday mı olacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 18.11.2018 08:12 | Son Güncelleme

Yerel seçim için MHP 5 büyükşehir başkan adayını açıklarken, Mersin'de mevcut başkan Burhanettin Kocamaz'ı aday göstermedi. Kocamaz’ın “İYİ Parti’ye geçebileceği, MHP’nin de bu yüzden adının üzerine çizgi attığı” konuşulurken, İYİ Parti’nin ise Mersin Belediye Başkanlığı için “Kocamaz’ı aday göstermek istediği” belirtiliyor.

Mersin'deki MHP'li başkan Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den aday mı olacak?

CHP ile İYİ Parti arasında, aralık ayına kadar netleşmesi beklenen ittifakta, İYİ Parti’nin özellikle üç büyük ilde, Antalya, Mersin ve Manisa’da ‘ısrarcı’ olduğu belirtiliyor. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile ittifakta “ısrarcı olduğu” kentler için CHP de iddialı.

MHP'Lİ KOCAMAZ İYİ PARTİ'DEN Mİ ADAY GÖSTERİLECEK?

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, mevcutta MHP’nin elinde bulundurduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde MHP, mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yerine mevcut Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı aday olarak göstermişti. Kulislerde, uzun süredir, mevcut Belediye Başkanı Kocamaz’ın “İYİ Parti’ye geçebileceği, MHP’nin de bu yüzden adının üzerine çizgi attığı” konuşulurken, İYİ Parti’nin ise Mersin Belediye Başkanlığı için “Kocamaz’ı aday göstermek istediği” belirtiliyor.

AKŞENER TEMAS KURDU

Genel Başkan Meral Akşener’in de uzun süredir Kocamaz’ı partisinden aday göstermek için “Kocamaz ile temas kurduğu” ifade edilirken, Kocamaz’ın Mersin’de “yeniden seçimi kazanmasına İYİ Parti, kesin gözüyle bakıyor.”

CHP DE DEVREDE

Ancak, CHP’nin de Mersin için 2014’teki yerel seçimleri “örnek gösterdiği” ifade ediliyor. 2014’teki yerel seçimlerde, bugün olduğu gibi bir ittifak olmasa da “tabanda AKP’ye yönelik adı konmamış bir ittifak olduğu, CHP’li seçmenin AKP’nin adayına karşın Kocamaz isminde birleştiğine” dikkat çekiliyor. Bugün gelinen noktada, CHP’nin “AKP karşısında şansının çok yüksek olduğu” da değerlendiriliyor.

MANİSA'DA İYİ PARTİ-CHP BASTIRIYOR

İYİ Parti’de, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de benzer bir durum söz konusu. Partide, her ne kadar mevcuttaki MHP’li Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün “İYİ Parti’den aday olma ihtimali olduğu” belirtilse de MHP, Ergün’ü yeniden aday gösterdi. Böylece İYİ Parti’nin Manisa için “Ergün üzerinden planlarına da MHP set çekerken, parti yönetimi şimdi Manisa’da başka bir aday üzerinde” çalışıyor. Ancak, CHP kanadı, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin oyunun yüzde 26.3, İYİ Parti’nin oyunun da yüzde 13.6 olduğuna dikkat çekiyor. İyi Parti’nin Manisa’daki oylarının “yüzde 3 kadarının da CHP seçmeninden gelen oylar olduğu” değerlendirmesi yapılırken, Manisa’nın illerinde değil, ilçelerinde İYİ Partili belediye başkanlarının olabileceği ifade ediliyor.

ANTALYA'DA İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

İYİ Parti, AK Partili Menderes Türel’in belediye başkanı olduğu Antalya için de “iddialı” olduğu ifade ediliyor. Partinin, Antalya’da, eski Milletvekili Hasan Subaşı’yı aday göstermek istediği dillendirilirken, “CHP’nin de Antalya’yı yeniden kendi bünyesine katmak istediği” ifade ediliyor. CHP’nin bu nedenle, Türel’den önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Akaydın örneğini verdiği kulislerde dillendirilirken, CHP’lilerin ayrıca görüşmelerde, eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın memleketinin de Antalya olduğu, bu nedenle Antalya’nın CHP için “simge bir kent” değeri taşıdığı anımsatması yapıldığı da konuşuluyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
CHP Aydın dönemi resmen yattı bu sefer İYİ olsun bence
sakın akaydını aday göstermeyin başkanlığı boyunca antalya ya hiç birşey yapmadı
Burhanettin KOCAMAZ Bey, Kendisi Bir Daha ADAY Olmayacağını Açıkladı. Ne kadar da iyi yaptı. Ölene Kadar MAKAM Yerine 1 (BİR) Dönem dedi ve Çekiliyor. Saygılarımla
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