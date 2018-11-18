Mersin'deki MHP'li başkan Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den aday mı olacak?

CHP ile İYİ Parti arasında, aralık ayına kadar netleşmesi beklenen ittifakta, İYİ Parti’nin özellikle üç büyük ilde, Antalya, Mersin ve Manisa’da ‘ısrarcı’ olduğu belirtiliyor. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile ittifakta “ısrarcı olduğu” kentler için CHP de iddialı.

MHP'Lİ KOCAMAZ İYİ PARTİ'DEN Mİ ADAY GÖSTERİLECEK?

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, mevcutta MHP’nin elinde bulundurduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde MHP, mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yerine mevcut Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı aday olarak göstermişti. Kulislerde, uzun süredir, mevcut Belediye Başkanı Kocamaz’ın “İYİ Parti’ye geçebileceği, MHP’nin de bu yüzden adının üzerine çizgi attığı” konuşulurken, İYİ Parti’nin ise Mersin Belediye Başkanlığı için “Kocamaz’ı aday göstermek istediği” belirtiliyor.

AKŞENER TEMAS KURDU

Genel Başkan Meral Akşener’in de uzun süredir Kocamaz’ı partisinden aday göstermek için “Kocamaz ile temas kurduğu” ifade edilirken, Kocamaz’ın Mersin’de “yeniden seçimi kazanmasına İYİ Parti, kesin gözüyle bakıyor.”