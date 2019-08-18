HABER

"Mersin Nefes İstiyor Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, MESİAD tarafından hazırlanan Mersin Nefes İstiyor Projesi'nin hayata geçirileceği millet bahçesinin yapılacağı bölgeyi inceledi - Lütfi Elvan: - "(Millet bahçesi projesi) Burayı sadece 5-10 ailenin geldiği yer değil, binlerce ailenin aynı anda vaktini geçireceği, çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara hizmet sunabilecek bir alana dönüştürülmesini arzu ediyoruz"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "(Millet bahçesi projesi) Burayı sadece 5-10 ailenin geldiği yer değil, binlerce ailenin aynı anda vaktini geçireceği, çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara hizmet sunabilecek bir alana dönüştürülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Elvan, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (MESİAD) millet bahçesi için sunmuş olduğu "Mersin Nefes İstiyor Projesi"ni yerinde inceledi.

Elvan, yaptığı açıklamada, Tevfik Sırrı Gür Stadı, akua park ve OYAK'ın bulunduğu alanın Mersin'in en önemli mekanlarından olduğunu söyledi.

Bu alanların 140 dönümün üzerinde araziye tekabül ettiğini belirten Elvan, bu araziyi Mersinlilerin hizmetine sunmak istediklerini kaydetti.

- "Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız"

Bölgenin cıvıl cıvıl olmasını istediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmaları süratle başlattı. Tapuyla ve yer devriyle ilgili problemler tamamen ortadan kalktı. Şu an itibariyle kısa sürede projeyi tamamlayacağız. Bu projeyi bizlerle paylaşacaklar ve görüş alışverişinde bulunacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın her gün uğrak yeri olacak mekana dönüştüreceğiz. Özellikle sahildeki kumsal alanın kullanılmasında da biz gereken hassasiyeti göstereceğiz. Burayı sadece 5-10 ailenin geldiği yer değil, binlerce ailenin aynı anda vaktini geçireceği, çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara hizmet sunabilecek bir alana dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. En kısa sürede de Mersinli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız OYAK'la görüşmesini gerçekleştirdi. Bakanımızla görüştüğümde kendisinin OYAK müdürüyle görüştüğünü, OYAK'a buradan veya başka yerden arazi vereceklerini o arazi karşılığında da burayı alacaklarını ifade etti."

Elvan, daha sonra bölgede incelemede bulundu.

PARTNERÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldıÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldı
Diyadin’de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandıDiyadin’de 40 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından barış sağlandı
Muğla Valisi Civelek'in acılı günü Muğla Valisi Civelek'in acılı günü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Lütfi Elvan Mersin millet bahçesi

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'yı sağanak vurdu

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Şanlıurfa'da baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.