MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "(Millet bahçesi projesi) Burayı sadece 5-10 ailenin geldiği yer değil, binlerce ailenin aynı anda vaktini geçireceği, çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara hizmet sunabilecek bir alana dönüştürülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Elvan, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (MESİAD) millet bahçesi için sunmuş olduğu "Mersin Nefes İstiyor Projesi"ni yerinde inceledi.

Elvan, yaptığı açıklamada, Tevfik Sırrı Gür Stadı, akua park ve OYAK'ın bulunduğu alanın Mersin'in en önemli mekanlarından olduğunu söyledi.

Bu alanların 140 dönümün üzerinde araziye tekabül ettiğini belirten Elvan, bu araziyi Mersinlilerin hizmetine sunmak istediklerini kaydetti.

- "Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız"

Bölgenin cıvıl cıvıl olmasını istediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmaları süratle başlattı. Tapuyla ve yer devriyle ilgili problemler tamamen ortadan kalktı. Şu an itibariyle kısa sürede projeyi tamamlayacağız. Bu projeyi bizlerle paylaşacaklar ve görüş alışverişinde bulunacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın her gün uğrak yeri olacak mekana dönüştüreceğiz. Özellikle sahildeki kumsal alanın kullanılmasında da biz gereken hassasiyeti göstereceğiz. Burayı sadece 5-10 ailenin geldiği yer değil, binlerce ailenin aynı anda vaktini geçireceği, çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara hizmet sunabilecek bir alana dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. En kısa sürede de Mersinli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız OYAK'la görüşmesini gerçekleştirdi. Bakanımızla görüştüğümde kendisinin OYAK müdürüyle görüştüğünü, OYAK'a buradan veya başka yerden arazi vereceklerini o arazi karşılığında da burayı alacaklarını ifade etti."

Elvan, daha sonra bölgede incelemede bulundu.

