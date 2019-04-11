HABER

Mersin'de gastronomi şenliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Mersin Şefler Birliği ile Toros Üniversitesince gerçekleştirilen "2. Geleneksel Gastronomi Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu

MERSİN (AA) - Mersin Şefler Birliği ve Toros Üniversitesi iş birliğiyle "2. Geleneksel Gastronomi Şenliği" düzenlendi.

Toros Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesi'nde düzenlenen şenlikte, Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelerde eğitim alan ilgili bölüm öğrencileri ve şefler bir araya geldi.

Şefler, Uzak Doğu ve İtalyan mutfağına özgü lezzetleri katılımcılar için görsel şovlarla hazırlarken, üniversite öğrencileri sunumları ilgiyle izledi. Yöresel yemek ve tatlıların da tanıtımının yapıldığı şenlikte, renkli görüntüler oluştu.

Bu arada, öğrenciler de organizasyon kapsamındaki yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Toros Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Kamuran Öztop, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin güzel bir ortamda, usta isimlerin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Etkinliğe geniş katılım sağlandığını ifade eden Öztop, "Öğrencilerin bilgi alabileceği, eğlenebileceği renkli bir etkinlik olmasını diliyorum. Şenlik kapsamında bu alanın duayeni diyebileceğimiz isimlerle atölyelerimiz oluyor. Bu yılın konseptini de İtalyan ve Uzak Doğu mutfağı olarak belirledik." dedi.

Öztop, ilerleyen süreçte "Mersin Lezzetleri" adıyla da yarışma düzenleyeceklerini bildirerek, "Bu bölgenin gastronomisine kazandırabileceğimiz her türlü etkinlikle var olacağız. Güzel planlarımız var." diye konuştu.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
“Sevgi eli” projesi yüzleri güldürüyor“Sevgi eli” projesi yüzleri güldürüyor
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde, Palyatif Bakım Servisi açıldıEsenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde, Palyatif Bakım Servisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gastronomi gastronomi şenliği Mersin Mersin Şefler Birliği Toros Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

İzmir'de bir ilk! Yetkililer devreye girdi

Bakanlık duyurdu! Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.