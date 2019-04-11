Mersin'de gastronomi şenliği düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin Şefler Birliği ve Toros Üniversitesi iş birliğiyle "2. Geleneksel Gastronomi Şenliği" düzenlendi.

Toros Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesi'nde düzenlenen şenlikte, Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelerde eğitim alan ilgili bölüm öğrencileri ve şefler bir araya geldi.

Şefler, Uzak Doğu ve İtalyan mutfağına özgü lezzetleri katılımcılar için görsel şovlarla hazırlarken, üniversite öğrencileri sunumları ilgiyle izledi. Yöresel yemek ve tatlıların da tanıtımının yapıldığı şenlikte, renkli görüntüler oluştu.

Bu arada, öğrenciler de organizasyon kapsamındaki yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Toros Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Kamuran Öztop, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin güzel bir ortamda, usta isimlerin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Etkinliğe geniş katılım sağlandığını ifade eden Öztop, "Öğrencilerin bilgi alabileceği, eğlenebileceği renkli bir etkinlik olmasını diliyorum. Şenlik kapsamında bu alanın duayeni diyebileceğimiz isimlerle atölyelerimiz oluyor. Bu yılın konseptini de İtalyan ve Uzak Doğu mutfağı olarak belirledik." dedi.

Öztop, ilerleyen süreçte "Mersin Lezzetleri" adıyla da yarışma düzenleyeceklerini bildirerek, "Bu bölgenin gastronomisine kazandırabileceğimiz her türlü etkinlikle var olacağız. Güzel planlarımız var." diye konuştu.

