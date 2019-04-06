Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

Baba ve oğlunun gün boyu süren çapraz sorgularında yeni gelişme yaşandı. Enes Talha Melih A.'nın sağlık sorunları olan babasını korumak için cinayeti üstlenmeye çalıştığı iddia edildi.

BABA 'BEN VURDUM' DEDİ



Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen emekli polis memuru Ahmet A. ile oğlu Enes Talha Melih A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet A., sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakabilecek yeteneği olmaması gerekçesiyle oğlu Enes Talha Melih A. ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. (DHA)



