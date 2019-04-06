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Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 20:43 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak ölen Mert A.'yı (25), önce babası emekli polis memuru Ahmet A. (47) vurduğunu söyledi. Polis tarafından ifadesine başvurulan Mert A.'nın kardeşi Enes Talha Melih A. (19) ise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyince, gözaltına alındı.

Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

Baba ve oğlunun gün boyu süren çapraz sorgularında yeni gelişme yaşandı. Enes Talha Melih A.'nın sağlık sorunları olan babasını korumak için cinayeti üstlenmeye çalıştığı iddia edildi.

BABA 'BEN VURDUM' DEDİ

Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen emekli polis memuru Ahmet A. ile oğlu Enes Talha Melih A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet A., sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakabilecek yeteneği olmaması gerekçesiyle oğlu Enes Talha Melih A. ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Samsun BABA OĞUL CİNAYET

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