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İçmimarlar Odası İstanbul Başkanı Merve Yılmazer oldu

31.07.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin 15. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Seçimlerde 3 liste yarıştı. Divan Başkanlığı’nı Nursema Öztürk’ün yönettiği seçimlerde toplam 420 oy kullanıldı. Merve Yılmazer başkanlığındaki Net. Grubu 180 oy alırken seçimlerde diğer iki gruptan, İz Grubu 135, Denge Grubu 105 oy aldı.

İçmimarlar Odası İstanbul Başkanı Merve Yılmazer oldu

Daha önceki yıllarda da İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin başkanlığını yürüten Gül Merve Yılmazer 14. dönemde de seçimlere katılmış ve çok az farkla kaybetmişti.

Merve Yılmazer Başkanlığındaki liste şu isimlerden oluşuyor: Neslihan Koç Çapar, Emre Alioğlu, Leyla Özge Şirin, İlknur Yücel, Fatma Miray Arısoy ve Fırat Uslu.

Seçimler sonrasında bir açıklama yapan Divan Başkanı Nursema Öztürk, “Yapılan bu olağanüstü seçimde tek bir arzum vardı: sevginin, barışın ve birliğin ön planda olacağı bir sürecin başlamasına vesile olmasıydı. Üç listenin yarışacağını duyduğumda bir an endişeye kapıldım. Ancak seçim sonuçlandığında benim arzum gerçekleşti. Herkes birbirleriyle kucaklaştı. Yani sevgi, barış ve birlik kazanmış oldu. Bu durumun derneğin faaliyetlerine yansıyacağını ve önemli başarılara imza atacağını düşünüyor ve umuyorum” dedi.

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Gül Merve Yılmazer Beykent Üniversitesi İç Mimarlık & Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında yüksek lisansına başladı. Bu sırada çeşitli kurumsal şirketlerde çalıştı. Master eğitiminin ardından mimarlık alanında doktora eğitimine başladı. 2010 yılında kendi iç mimarlık ofisini açtı. Zaman içerisinde kişiye özel tasarımları modern ve lüks yaşamın gerektirdiği kalite konfor ve kullanışlılığı içinde barındıran mekânlar tasarlama konusunda uzmanlaştı. Aynı zamanda çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmakta olup aAsimetri adında, kendi hazırlayıp sunduğu bir tv programı yaptı. Gül Merve Yılmazer aslen Gümüşhaneli olup, Gümüşhane Torul’ludur. Seçim sürecinde Gümüşhaneli İşadamları Derneğinin Gümüşhaneli Mimarlar Mühendisler ve Gümüşhaneli Hukukçular Platformunun desteğini alan Yılmazer’e Gümüşhaneli meslektaşlarının güveni ve desteği tamdır.

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