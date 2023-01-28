Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz kimdir, kaç yaşında? Kadir Has Üniversitesi Rektörü Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz'in bulunduğu görevler

Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı sonrası internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz kimdir, kaç yaşında? İşte, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz'in bulunduğu görevler...
Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz 1963 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.
1989'da İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nü bitiren Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz 1992'de Wisconsin Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisans, 199'da Kansas Eyalet Üniversitesi Fizik Bölümü’nde doktorasını yaptı.
Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz takvimler 2000 yılını gösterdiğinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yardımcı doçent doktor olarak çalışmalarına başladı. Feyiz; 2006'da aynı üniversitede doçent oldu.
Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz'in bulunduğu görevler:
Senato Akreditasyon Komitesi Üyesi (2002-2006);
Kansas Eyalet Üniversitesi’nde Misafir Bilim İnsanı (2002);
İstanbul Teknik Üniversitesi Bülteni Baş Editör Yardımcısı (2002-2007);
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Fizik Bölümü’nden Misafir Doç. Dr. (2007-2009);
Feza Gürsey Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı
Sabancı Üniversitesi Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Bireysel ve Akademik Destek ve Yaz Okullarından Sorumlu Rektör Yardımcısı
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2014-2016);
Kalite Güvence ve Strateji Kurulu Başkanı (2015-2018)