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  4. Mesane ağrısı nedenleri arasında mesane taşı da var! İşte mesane taşı belirtileri

Mesane ağrısı nedenleri arasında mesane taşı da var! İşte mesane taşı belirtileri

08.07.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesane ağrısı yaşıyorsanız nedeni mesane taşı olabilir. Böbrekte olduğu gibi mesanede de taş oluşumu mümkündür. Mesane taşı farklı belirtilerle kendini gösterebilir. bunlar mesane ağrısı dışında idrara çıktığınızda fark edeceğiniz belirtilerdir. Mesane taşı tedavisi de prostat olup olmamasına göre değişebilir. Konuyla ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Murad Çeltik, mesane taşları, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Mesane ağrısı ile kendini belli eden mesane taşları, fazla idrarın birikmesine bağlı olarak partiküllerin bulunduğu bölgede çökmesi sonucunda oluşur. Böbrek içerisinde oluşabildiği gibi idrar kesesi denilen mesane içerisinde de oluşabilir.

İdrarın çıkışının sağlanamadığı ve mesanede idrarın biriktiği hastalarda oluşabilir. İleri prostat hastalarında idrar kesesinde taş oluşabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlarda aynı şekilde taş olabilir. Sürekli sonda kullanımı olan ve sondasını çok sık değiştirmeyen kişilerde de meydana gelebilir.

MESANE TAŞLARI TEDAVİSİ NASILDIR?

Mesane taşları tedavisi, endoskopik olarak şok dalga tedavisiyle veya açık sistolitotomi denilen yöntemle uygulanabilir. Fakat burada taşın oluşum sebebinin net olarak ortaya konması, ona yönelik cerrahi müdahalenin belirlenmesi daha uygun olacaktır.

Eğer hastada ileri düzeyde bir prostat rahatsızlığı varsa, mesane taşının tedavisi yapılırken prostat tedavisinin de yapılması gerekebilir. Burada taşın boyutu ve oluşma sebebinin net olarak belirlenmesi gerekir.

Şok dalga tedavisi mesane taşlarında önerilir ancak daha tercihen endoskopik yöntemler kullanılır.

MESANE TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mesane taşı belirtileri arasında ilk göze çarpan mesane ağrısıdır. Karında ağrı yapan mesane taşı, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi, idrara çıkmada zorluk yaşama, alt karın ağrısı, koyu idrar rengi, idrar akışında bozukluk ve idrar yaparken ağrı hissetme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Mesane taşı belirtilerinin şiddetini belirleyense taşların büyüklüğü ve şeklidir.

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