Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cuması

KUDÜS (AA) - Filistinliler, İsrail'in çıkardığı tüm zorluk ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazında da Mescid-i Aksa'ya akın etti. On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'in yolunu tuttu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından Eski Şehir'in sokaklarından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazında da Mescid-i Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bini aşkın Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. - Hutbede Filistin davasına bağlılık vurgusu Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, bu haftaki cuma hutbesinde, Arap-İslam dünyasında yaşanan savaşların Filistin davasını unutturduğu ve işgalin kökleşmesini sağladığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te yaşayanlar ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelmelerinin önemini vurgulayan Şeyh Ebu Suneyne, zulmün zeval bulacağını ve adaletin tesis edileceğini dile getirdi. Şeyh Ebu Suneyne ayrıca İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine dikkati çekerek, bu toprakların gerçek sahibi olan Filistinlilerin burada kalacağının altını çizdi. - Namazın ardından izdiham yaşandı İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Batı Şeria'lı Filistinliler, Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği gönüllüler, Harem-i Şerif’in içinde sıcaktan etkilenenlere müdahale etti. Gönüllüler kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı. Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süren izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.