Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz hastalığı neydi? Mesut Yılmaz neden öldü?

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Mesut Yılmaz sağlık durumu ile ilgili olarak sık sık araştırılıyordu. Son olarak vefat haberinin ardından ünlü siyasetçiyle ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başlandı. Peki, Mesut Yılmaz hastalığı neydi? Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar...

MESUT YILMAZ KİMDİR?

Mesut Yılmaz hastalığı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Yılmaz’ın geçtiğimiz sene Ocak ayında yaptırmış olduğu sağlık kontrolleri esnasında akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen operasyonun ardından Yılmaz’ın akciğerindeki kanserli tümör temizlenmişti. Bu operasyonun ardından Mesut Yılmaz son durumu da oldukça ilgiyle takip edilmişti. Ancak 2020 yılının Mayıs ayında Yılmaz’ın beyin sapında tümöre rastlanmıştı. Yılmaz, yapılan ameliyatın ardından hastanede tedavi görüyordu.

6 Kasım 1947 doğumlu olan Ahmet Mesut Yılmaz, vefat ettiğinde 73 yaşındaydı. Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Yılmaz, 1991 ile 1999 seneleri arasında toplamda 2 sene boyunca 3 defa başbakanlık yaptı ve bazı bakanlık görevleri aldı. 1991 ile 2002 seneleri arasında da Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini aldı. 1983 senesinde kurulan ANAP’ın da kurucu üyeleri arasında bulunan Yılmaz, aynı yıl gerçekleşen seçimlerde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girdi. Daha sonra Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev alan Yılmaz, 1991 senesinde başbakan oldu. 1995 senesinde kurulan koalisyon hükümetinde de yeniden başbakanlık görevi aldı. 1997 ile 1999 seneleri arasında başbakanlık görevini yapan Yılmaz, 2002 ile 2002 seneleri arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda da devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak bulundu. 2002 senesinde seçimlerde, partisi meclise giremediğinde de istifa etti. 2007 yılına gelindiğinde genel seçimlerde Rize’den bağımsız milletvekili olarak meclise girdi. Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu.