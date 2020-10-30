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Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz hastalığı neydi? Mesut Yılmaz neden öldü?

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın vefat haberi gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bir süredir tedavi gören Yılmaz, yaşamını yitirdi. Şimdi Mesut Yılmaz kimdir şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, Mesut Yılmaz hastalığı neydi, neden öldü? Mesut Yılmaz kaç yaşındaydı? İşte detaylar…

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Mesut Yılmaz sağlık durumu ile ilgili olarak sık sık araştırılıyordu. Son olarak vefat haberinin ardından ünlü siyasetçiyle ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başlandı. Peki, Mesut Yılmaz hastalığı neydi? Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar...

Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz hastalığı neydi? Mesut Yılmaz neden öldü?

MESUT YILMAZ KİMDİR?

Mesut Yılmaz hastalığı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Yılmaz’ın geçtiğimiz sene Ocak ayında yaptırmış olduğu sağlık kontrolleri esnasında akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen operasyonun ardından Yılmaz’ın akciğerindeki kanserli tümör temizlenmişti. Bu operasyonun ardından Mesut Yılmaz son durumu da oldukça ilgiyle takip edilmişti. Ancak 2020 yılının Mayıs ayında Yılmaz’ın beyin sapında tümöre rastlanmıştı. Yılmaz, yapılan ameliyatın ardından hastanede tedavi görüyordu.

Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz hastalığı neydi? Mesut Yılmaz neden öldü?

6 Kasım 1947 doğumlu olan Ahmet Mesut Yılmaz, vefat ettiğinde 73 yaşındaydı. Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Yılmaz, 1991 ile 1999 seneleri arasında toplamda 2 sene boyunca 3 defa başbakanlık yaptı ve bazı bakanlık görevleri aldı. 1991 ile 2002 seneleri arasında da Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini aldı. 1983 senesinde kurulan ANAP’ın da kurucu üyeleri arasında bulunan Yılmaz, aynı yıl gerçekleşen seçimlerde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girdi. Daha sonra Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev alan Yılmaz, 1991 senesinde başbakan oldu. 1995 senesinde kurulan koalisyon hükümetinde de yeniden başbakanlık görevi aldı. 1997 ile 1999 seneleri arasında başbakanlık görevini yapan Yılmaz, 2002 ile 2002 seneleri arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda da devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak bulundu. 2002 senesinde seçimlerde, partisi meclise giremediğinde de istifa etti. 2007 yılına gelindiğinde genel seçimlerde Rize’den bağımsız milletvekili olarak meclise girdi. Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu.

İstanbul doğumlu olan Mesut Yılmaz nereli olduğu konusunda da araştırılıyor. Yılmaz, aslen Hemşinlidir ve Rize’nin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir. Mesut Yılmaz eşi Berna Hanım ile 1976 senesinde evlendi ve bu evlilikten çiftin Hasan ve Yavuz isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi. Avusturya Lisesi’nde ortaöğretimine başlayan Yılmaz, ardından İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimi olarak ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü mezunu olan ünlü siyasetçi, Almanya’daki Köln Üniversitesi’nin İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans çalışması gerçekleştirdi. Siyasi yaşamından önce özel şirketlerde yönetici olarak görev alan Yılmaz, Almanca ve İngilizce biliyordu.

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