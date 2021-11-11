Meta, zararlı reklamların önüne geçmeyi hedefliyor

Bu hareket, etnik köken, sağlık ve siyasi inançlarla ilgili içerikle etkileşimlere dayalı reklamları yasaklayacak. Ayrıca din ve cinsel yönelim de diğer önemli konular arasında.

KURALLARIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Bu sert bir hareket ve Meta bunun bazı işletmelere ve olumlu reklam kullanımlarına zarar verebileceğinin farkındaydı. Ancak Başkan Yardımcısı Graham Mudd, kuralların değişmesinin gerekli olduğunu “yetersiz temsil edilen gruplardaki insanlar için olumsuz deneyimlere” yol açabileceğini söyleyerek savundu. İnternet devi, reklam platformunu iş bağlantılarına zarar vermeden herkese hizmet verecek şekilde geliştirebileceğine inanıyor.

Şirket ayrıca, gördüğünüz reklamlar üzerinde size daha fazla kontrol sağlayacak. 2022’nin başlarında kumar, kilo verme ve diğer hassas konularla bağlantılı daha az reklam görme seçeneğiniz olacak. Alkol, ebeveynlik, evcil hayvan ve politika reklamlarının sıklığını zaten sınırlayabilirsiniz.

2020‘de yapılan denetimler, Meta’nın reklamlar da dahil olmak üzere ayrımcılıkla mücadele çabalarında yetersiz kaldığı sonucuna vardı. Firma, 2017 ve 2018’de (otomatik oluşturulan Yahudi karşıtı kategoriler dahil) binlerce hassas reklam konusuna yönelik hedeflemeyi kaldırdı, ancak Meta’nın reklam işini temizleyebileceğini göstermek için hala bir baskı mevcut. Meta, konuma dayalı reklamlar, özel kitleler ve izne dayalı müşteri listeleri dahil olmak üzere birçok reklam hedeflemesine sahip olacak.

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