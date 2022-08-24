Metabolizmayı hızlandırıyor, yağları cayır cayır yakıyor! Mükemmel özelliği bilimsel olarak kanıtlandı

Bazı çaylar göbek yağını eritme özelliğine sahip olabilir. Sevindirici bir haber ise bu çaylardan birinin siyah çay olması.

Viseral yağ, iç organları çevreleyerek kalp hastalığı, diyabet ve karaciğer sorunları dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara neden olduğu için tehlikelidir. Diğer yağ türü ise deri altı yağıdır.

Deri altı yağ, cildin altında bulunan ve fiziksel olarak tutabileceğiniz yağdır. Diğer yağ türü vücudun derinliklerinde bulunur ve viseral yağ olarak bilinir. Viseral yağ, mide ve bağırsaklar gibi hayati organın yakınında bulunduğu için tehlikeli kabul edilir. Diyet ve egzersiz, viseral yağ kaybetme eritme konusunda en önemli unsurlar. Ancak birkaç çay da gizli yağları hedeflemeye ve yakmaya yardımcı olmada etkileyici sonuçlar göstermiştir.

SİYAH ÇAYIN YAĞ YAKIMINDAKİ ETKİSİ

Siyah çay, herhangi bir çayda bulunan en yüksek kafein içeriğine sahiptir. İçeriğindeki yüksek kafein oranı siyah çayın viseral yağ yakımı özelliği ile ilişkilendirildi.

Mirror’da yer alan habere göre; flavonoidler açısından zengin olan çayın bu özelliği sayesinde kilo kaybı için önemli bir faktör olduğuna inanılıyor.

ARAŞTIRMA 14 YIL SÜRDÜ

4.280 yetişkin üzerinde yapılan 14 yıllık bir araştırma, yiyecek veya içecekler aracılığıyla daha fazla flavonoid tüketen kişilerin daha düşük vücut kitle indeksine (BMI) sahip olduğunu buldu.

National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada siyah çayın vücut kompozisyonu ve metabolizma üzerindeki etkileri araştırıldı.

Araştırma, kontrollü altı aylık bir soruşturmaya katılan düzenli erkek ve kadın çay içenleri içeriyordu.

Günde üç bardak düzenli olarak siyah çay içen kişiler vücut ağırlığını ve vücut yağ dağılımını iyileştirdiği ortaya çıktı.



