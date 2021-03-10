HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metafizikçi Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar

Metafizikçi Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar

10.03.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Metafizikçi Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar

İstanbul Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde çıkan kavgada 'ünlülerin hocası' olarak bilinen metafizikçi Salih Memişoğlu ve bir kişi daha hayatını kaybetmişti. Hayvanat bahçesinin Memişoğlu'nun oğluna ait olduğu, saldırganın da bir süre burada işletmecilik yaptığı belirlendi.

İstanbul Çekmeköy'e bağlı Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö.'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi. Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre Mustafa Ö., Salih Memişoğlu’yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu’na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö’ye kurşun yağdırdı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.

Olay yerinden geldiği otomobille kaçan Mustafa Ö’yü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Salih Memişoğlu silahlı kavgada hayatını kaybetti! Salih Memişoğlu kimdir?Salih Memişoğlu silahlı kavgada hayatını kaybetti! Salih Memişoğlu kimdir?

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku! Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku!
Üsküdar'da rehine operasyonu! Dini nikahlı eşinin alıkoyduğu hamile kadın kurtarıldıÜsküdar'da rehine operasyonu! Dini nikahlı eşinin alıkoyduğu hamile kadın kurtarıldı
Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet İstanbul için iftar saatini paylaştı!

İstanbul'da bugün oruç kaçta açılıyor?

Site otoparkında 'pes' dedirten manzara! Konvoydan inip halay çektiler

Site otoparkında 'pes' dedirten manzara!

Üsküdar'da rehine operasyonu! Dini nikahlı eşinin alıkoyduğu hamile kadın kurtarıldı

Üsküdar'da rehine operasyonu! Dini nikahlı eşinin alıkoyduğu hamile kadın kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevr' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevr' çıkışı

Yatsı namazı saat kaçta? Yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Zeydan Karalar'dan dikkat çeken sözler: Bağlasanız durmam

Zeydan Karalar'dan dikkat çeken sözler: Bağlasanız durmam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.