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Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Dikkat! Türkiye’ye de sıçradı! ‘Süper El Nino geliyor’

21.06.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumuna ilişkin son dakika gelen verilere göre 10 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Öte yandan denizlerin ısınması ile birlikte dünyada beklenen ‘Süper El Nino’ Türkiye’de de kendisini göstermeye başladı. Deniz suyu sıcaklıklarının Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de de yükselmeye başladığı öğrenildi. İşte Meteoroloji’nin yaptığı son tahminler ve hava durumuna ilişkin detaylar…

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Dikkat! Türkiye’ye de sıçradı! ‘Süper El Nino geliyor’

İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu il ilgili Meteoroloji’den son tahminler geldi. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde biraz artarak, Ege kıyı kesimi, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde biraz artarak, Ege kıyı kesimi, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Ankara, Giresun, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas ve Aksaray için sağanak uyarısı yapıldı.

SÜPER EL NİNO GELİYOR! ISINMA BİZİM DENİZLERDE DE BAŞLADI

Havaforum sosyal medya hesabında ise hava durumuna ilişkin dikkat çeken bilgiler yer aldı. Paylaşılan bir mesajda denizlerde yaşanan ısınmaya dikkat çekilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Denizler ısınmaya devam ediyor. Süper El Nino geliyor. Isınma bizim denizlerde de başladı. Deniz suyu sıcaklık anomali haritasına bakın. Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de kızardı. Tek istisna yer Saros Körfezi ile Bozcaada civarı, buralar normallerin altında, soğuk şimdilik...”

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EN UZUN GÜNDÜZ BUGÜN YAŞANACAK!

Bugün 21 Haziran, en uzun gündüzün yaşanacağı gün. Türkiye’de en uzun gündüz süresi ise Sinop'ta yaşanacak. Sinop’ta bugün güneş 04.57'de doğarken akşam 20.26'da batacak. Tam 15 saat 29 dakika gündüz yaşanmış olacak. Ayrıca takvimsel yaz başlangıcı da bugün yaşanacak.

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hava durumu meteoroloji deniz suyu sıcaklığı el nino sağanak

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