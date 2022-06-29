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Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı! Dikkat: Birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

29.06.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde yağışlı havaların etkisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından gözler hava durumuna çevrildi. Bugün de Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur, İstanbul ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ayrıca 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Meteoroloji'nin açıklamalarıyla Türkiye'de 29 Haziran hava durumundan detaylar şöyle..

Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı! Dikkat: Birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Ankara'dan sonra Bartın ve Kastamonu'da yaşamı felç eden sağanakların ardından kuvvetli yağışlar başta Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yurt genelinde parçalı veya yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca 17 ile MGM tarafından sarı kodlu uyarı geldi. İşte yurtta hava durumunun ayrıntıları!

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BİRÇOK İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı bulutlu 32
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 34

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Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu 35

17 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 17 il sarı kodla uyarıldı. İşte o illerimiz:

  • Amasya, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak.
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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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