HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji’den Antalya için son dakika uyarısı! Kırmızı kodla yayınlandı…

Meteoroloji’den Antalya için son dakika uyarısı! Kırmızı kodla yayınlandı…

29.12.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili gelen son dakika açıklamasında Antalya için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapıldı. Metrekareye 300 kilogram yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den Antalya için son dakika uyarısı! Kırmızı kodla yayınlandı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojinin uyarısına göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.

Yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Pitbull köpeklerini silah gibi kullanan çete çökertildiPitbull köpeklerini silah gibi kullanan çete çökertildi
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.