Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı (13 Nisan Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Ordu, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz'in batısı, İzmir kıyıları, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güneyli, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 16°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu DÜZCE °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı, zamanla bulutlu ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu