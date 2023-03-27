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Meteoroloji'den deprem bölgesi için uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

27.03.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre deprem bölgesindeki illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji'den deprem bölgesi için uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanağın beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Yağışların, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇOK BULUTLU VE YAĞIŞLI GEÇECEK

Bölge genelinin, çarşamba günü ise çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde akşam saatlerinden sonra soğumayla karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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