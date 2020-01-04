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  4. Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Hızı 105 km'ye çıkacak

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Hızı 105 km'ye çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağını belirtildi.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Hızı 105 km'ye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

(DHA)

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Meteoroloji hava durumu fırtına fırtına uyarısı

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