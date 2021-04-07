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Meteoroloji'den kar erimesi ve çığ uyarısı (7 Nisan Çarşamba hava durumu)

07.04.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Nisan Çarşamba günü beklenen hava durumuyla ilgili tahminler geldi. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları 4 dereceye kadar artarken, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri, akşam saatlerinde ise Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de yağmur bekleniyor. Öte yandan doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için ise kar erimesi ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den kar erimesi ve çığ uyarısı (7 Nisan Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güneyli yönlerden; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan ve kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden, bölgenin batısında gece saatlerinde kuzeydoğu (poyraz) yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin ilk saatler ile gece saatlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin ilk saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğleden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatı, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in batısında 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur

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