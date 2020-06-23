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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! (23 Haziran İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 09:25 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran verilerine göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Ankara’nın kuzey ve batı kesimleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! (23 Haziran İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Döryol, Amasya, Çorum ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop’un iç kesimleri),Ankara’nın kuzey ve batı kesimleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop’un iç kesimleri),Ankara’nın kuzey ve batı kesimleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

23 HAZİRAN 2020 YURTTA HAVA DURUMU

İSTANBUL 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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