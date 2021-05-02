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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (2 Mayıs yurtta hava durumu)

02.05.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Mayıs verilerine göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri), akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (2 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri), akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

2 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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