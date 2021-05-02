Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (2 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri), akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı