Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (23 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz’de kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu
A.KARAHİSAR 5°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA 13°C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA 10°C, 32°C
Az bulutlu
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU 3°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık