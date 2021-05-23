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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (23 Mayıs yurtta hava durumu)

23.05.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Mayıs verilerine göre Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas'ın bulunduğu 7 il için turuncu uyarıda bulunuldu ve kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (23 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz’de kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

7 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI-UYARI

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

23 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 25°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu

A.KARAHİSAR 5°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 30°C
Az bulutlu

MANİSA 13°C, 31°C
Az bulutlu

MUĞLA 10°C, 32°C
Az bulutlu

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU 3°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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